Regenbogenflagge am Chemnitzer Rathaus? „Das würde verdammt viel ausmachen“

Für den Christopher-Street-Day am 26. Juli in Chemnitz wünscht sich Grünen-Stadtrat Joseph Israel eine Regenbogenflagge am Rathaus. Damit blitzte er beim OB ab. Und es gibt ein praktisches Problem.

Anders als in Berlin, Dresden oder Leipzig hisst das Rathaus in Chemnitz anlässlich des Christopher-Street-Days (CSD) keine Regenbogenflagge. So war es in den vergangenen Jahren. Vor dem diesjährigen CSD am 26. Juli würde Joseph Israel das gerne ändern. Der queerpolitische Sprecher der Grünen im Stadtrat war vor kurzem in der Partnerstadt... Anders als in Berlin, Dresden oder Leipzig hisst das Rathaus in Chemnitz anlässlich des Christopher-Street-Days (CSD) keine Regenbogenflagge. So war es in den vergangenen Jahren. Vor dem diesjährigen CSD am 26. Juli würde Joseph Israel das gerne ändern. Der queerpolitische Sprecher der Grünen im Stadtrat war vor kurzem in der Partnerstadt...