Reifenstecher in Chemnitz unterwegs: Sieben Autos betroffen

Chemnitz
Die betroffenen Fahrzeuge waren alle auf einem Parkplatz im Heckertgebiet abgestellt.
Irgendwann in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 9.30 Uhr, müssen der oder die Täter zugeschlagen haben. Im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf meldeten mehrere Fahrzeugbesitzer Schäden an ihren Reifen. Laut einer Polizeisprecherin haben Unbekannte auf einem Parkplatz in der Robert-Siewert-Straße an insgesamt sieben...
