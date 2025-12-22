MENÜ
  • Reifenstecher in Chemnitz unterwegs: Sieben Autos betroffen

Platter Reifen im Heckert. Mehrere Autos sind betroffen. Bild: Jan Haertel
Platter Reifen im Heckert. Mehrere Autos sind betroffen. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Reifenstecher in Chemnitz unterwegs: Sieben Autos betroffen
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die betroffenen Fahrzeuge waren alle auf einem Parkplatz im Heckertgebiet abgestellt.

Irgendwann in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 9.30 Uhr, müssen der oder die Täter zugeschlagen haben. Im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf meldeten mehrere Fahrzeugbesitzer Schäden an ihren Reifen. Laut einer Polizeisprecherin haben Unbekannte auf einem Parkplatz in der Robert-Siewert-Straße an insgesamt sieben...
