Reinhold Irmscher ist tot: Hartmannsdorf trauert um eine lokale Legende

Chemnitz Umland
Hartmannsdorf verliert mit Reinhold Irmscher einen engagierten Mitbürger. Der Ehrenbürger und Lehrer war bis ins hohe Alter aktiv.
Hartmannsdorf trauert: Im Alter von 96 Jahren ist am 2. September Reinhold Irmscher gestorben. Er war Ehrenbürger, langjähriger Oberlehrer und stellvertretender Schuldirektor. 42 Jahre lang unterrichtete er Deutsch und Biologie. Aktiv war er im Heimatverein Hartmannsdorf sowie Fan des Fußballvereins HSV 05. Zuletzt lebte er im Seniorenheim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.