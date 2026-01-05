MENÜ
  • Chemnitz
  Rentnerin aus Chemnitz beschädigt BMW und begeht Unfallflucht: Wie Autofahrer sich richtig verhalten

Unfallflucht gilt in Deutschland als Straftat. Was sollten Autofahrer beachten?
Unfallflucht gilt in Deutschland als Straftat. Was sollten Autofahrer beachten?
Chemnitz
Rentnerin aus Chemnitz beschädigt BMW und begeht Unfallflucht: Wie Autofahrer sich richtig verhalten
Von Elisa Leimert
Immer wieder landen Chemnitzer vor Gericht, weil sie unerlaubt Unfallorte verlassen haben. Dabei gibt es klare Regeln, wie Autofahrer sich verhalten sollen, wenn sie ein anderes Auto beschädigt haben.

Vergangenen März hat eine 69-Jährige in Gablenz beim Ausparken einen BMW beschädigt. Knapp 1600 Euro Sachschaden entstanden. Die Chemnitzerin fuhr daraufhin weg und beging damit Unfallflucht.
Mehr Artikel