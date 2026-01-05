Rentnerin aus Chemnitz beschädigt BMW und begeht Unfallflucht: Wie Autofahrer sich richtig verhalten

Immer wieder landen Chemnitzer vor Gericht, weil sie unerlaubt Unfallorte verlassen haben. Dabei gibt es klare Regeln, wie Autofahrer sich verhalten sollen, wenn sie ein anderes Auto beschädigt haben.

Vergangenen März hat eine 69-Jährige in Gablenz beim Ausparken einen BMW beschädigt. Knapp 1600 Euro Sachschaden entstanden. Die Chemnitzerin fuhr daraufhin weg und beging damit Unfallflucht.