Revolution in Chemnitzer Kleiderschränken: Klamotten retten statt wegwerfen

Eine weltweite Initiative will Nachhaltigkeit in puncto Kleiderkauf fördern. Die Chemmnitzer Ortsgruppe lädt am 26. April zum „Fashion revolution Day“ auf den Sonnenberg ein.

Kleidung reparieren, statt sie wegzuwerfen. Da ist für Maßschneidermeisterin und Industriedesignerin Henriette Helmstedt eine Herzensangelegenheit. Sie will Menschen dafür sensibilisieren, dass nicht ständig etwas Neues her muss. „Es ist ein Supergau, was durch Fast-Fashion für Müll auf der Welt produziert wird“, sagt sie. Die... Kleidung reparieren, statt sie wegzuwerfen. Da ist für Maßschneidermeisterin und Industriedesignerin Henriette Helmstedt eine Herzensangelegenheit. Sie will Menschen dafür sensibilisieren, dass nicht ständig etwas Neues her muss. „Es ist ein Supergau, was durch Fast-Fashion für Müll auf der Welt produziert wird“, sagt sie. Die...