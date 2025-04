Rezept der Freiberger Eierschecke zieht als verschlüsseltes Kunstwerk ins Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna

Auf drei Stoffstücken ist das bekannte Kuchenrezept in der neuen Ausstellung „Fabric Visions“ zu sehen. Wer es lesen und verstehen möchte, sollte Zeit mitbringen.

Um eine Freiberger Eierschecke zu backen, braucht es nicht viel. Mehl, Eier, Zucker, Hefe, Butter, Milch und für Backanfänger ein leicht verständliches Rezept. Im Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna gibt es das in einer besonderen Version. In der neuen Ausstellung „Fabric Visions“, die am 13. April eröffnet, ist das Rezept der Freiberger...