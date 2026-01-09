MENÜ
Die Rockshow „Rock Rising“ ist bald in der stadthalle Limbach-Oberfrohna zu Gast. Bild: Liam Martin
Die Rockshow „Rock Rising“ ist bald in der stadthalle Limbach-Oberfrohna zu Gast. Bild: Liam Martin
Chemnitz Umland
Rockshow aus Irland bringt Hits der 70er-, 80er- und 90-Jahre nach Limbach-Oberfrohna
Von Galina Pönitz
Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung am 14. März in der Stadthalle hat bereits begonnen.

Limbach-Oberfrohna.

Eine Klassikrockshow aus Irland bringt am Abend des 14. März die Musik unter anderem von Deep Purple, Aerosmith, Queen, The Eagles, Kansas, AC/DC, The Who und Fleetwood Mac nach Limbach-Oberfrohna. Die fünf Sänger mit unterschiedlichen Gesangstimmen und sieben Multiinstrumentalisten nehmen Fans ab 20 Uhr mit auf eine Reise durch 50 Jahre Rockmusik. Der Kartenvorverkauf für die Show mit dem Titel „Rock Rising“ hat begonnen. Zum etwa zweieinhalbstündigen Programm gehören nach Veranstalterangaben zeitlose Klassiker sowie große Rockhits und das in Verbindung mit eindrucksvollen Lichteffekten. (gp)

Eintrittskarten gibt es zu Preisen ab 37,85 Euro in den Ticketshops der „Freien Presse“.

