  • „Rudolf, der Bauer“: Chemnitzer legt ersten Band einer Chemnitz-Saga vor und schreibt damit Geschichte

Gerd Kappel ist seit vielen Jahren an der Geschichte seiner Heimatstadt interessiert. Regelmäßig besucht er das Tietz. Bild: Steffi Hofmann
Gerd Kappel ist seit vielen Jahren an der Geschichte seiner Heimatstadt interessiert. Regelmäßig besucht er das Tietz. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
„Rudolf, der Bauer“: Chemnitzer legt ersten Band einer Chemnitz-Saga vor und schreibt damit Geschichte
Von Steffi Hofmann
Wie könnte Chemnitz besiedelt worden sein? Ein Autor mit Heimatliebe hat sich eine Geschichte überlegt, die der Beginn einer neuen Chemnitz-Saga ist. Dabei verbindet er Fakten und Forschung mit Fantasie.

Gerd Kappel ist Chemnitzer durch und durch. Schon als Kind hatte er ein großes Interesse an der Geschichte seiner Stadt. „Ich bin Chemnitz-Fan“, sagt der 71-Jährige. Er besitze Unmengen an Literatur über die Entstehung Chemnitz‘. Kappel liest aber nicht nur gern, er schreibt auch. Jetzt ist sein neuestes Buch unter dem Titel „Rudolf,...
