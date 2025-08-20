Rund 1000 Läufer im Chemnitzer Küchwald am Start

Chemnitz
Trotz anspruchsvoller Temperaturen verzeichnete die fünfte Auflage des Inklusionslaufs „Vereint laufen“ am Mittwoch eine rege Beteiligung.
Vor kurzem noch Open-Air-Arena für Bryan Adams und Sido, nun Schauplatz eines ganz besonderen Sportfestes: An der Küchwaldwiese haben sich am Mittwoch zum fünften Mal Menschen mit und ohne Handicap zum Inklusionslauf „Vereint laufen“ getroffen. Er bringt gut trainierte Langstreckenläufer und -läuferinnen zusammen mit Menschen, die im...
