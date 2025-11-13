Sachsen Guss gerettet: Nach Kurzarbeit läuft der Betrieb in der Chemnitzer Gießerei wieder konstant

Chemnitz
Nachdem die Nachfrage nach Getriebeteilen für Windräder eingebrochen war, mussten bei Sachsen Guss in Wittgensdorf 140 Stellen abgebaut werden. Das Insolvenzverfahren wurde jetzt abgeschlossen.
Im vergangenen Jahr war die Chemnitzer Sachsen Guss in die Insolvenz gerutscht. Bei der Gießerei in Wittgensdorf war die Nachfrage nach Getriebeteilen für Windräder eingebrochen. Kurzarbeit und Stellenabbau waren die Folge. „Jetzt ist das Insolvenzverfahren abgeschlossen“, teilt die Jora Holding, zu der neben der Sachsen Guss GmbH auch die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.