Sattelschlepper brennt auf A 72 bei Chemnitz: Abfahrt gesperrt

Am Montagmorgen kommt es zu Stau und Behinderungen auf der Autobahn 72 bei Chemnitz.

Auf der Autobahn 72 ist am Montagmorgen kurz vor fünf Uhr ein Sattelschlepper in Brand geraten. Die Ursache ist nach ersten Angaben der Polizei technischer Natur gewesen. Die Löscharbeiten seien inzwischen abgeschlossen, aber die Bergung dauere noch an. In Richtung Hof komme es daher zwischen dem Kreuz Chemnitz und der Abfahrt Chemnitz-Rottluff...