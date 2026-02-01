Sattelzug bei Chemnitz umgekippt: Autobahn 72 nach stundenlanger Sperrung wieder frei

Der 58-jährige Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein Schwerlastkran muss das Fahrzeug bergen.

Neukirchen. Am Sonntag gegen 11 Uhr ist ein Lkw auf der A 72 zwischen Chemnitz und Stollberg aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt. Die Autobahn ist in Richtung Hof voll gesperrt. Der Stau reicht bis weit nach Chemnitz. Ein Schwerlastkran ist zur Bergung des Lkw im Einsatz. Die Arbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Mittlerweile (Stand: 20 Uhr) konnte die Autobahn laut Verkehrsmeldung der Polizei wieder freigegeben werden.

Der polnische Fahrer des Sattelzuges war in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 58-Jährige soll schwer verletzt worden und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden sein. Sein Lkw hatte 10 Tonnen Molkereiprodukte geladen. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro aus. (cma)