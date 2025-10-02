Saturn im Chemnitz-Center schließt

Weit über zehn Jahre liefen im Einkaufscenter in Röhrsdorf beide Elektronik-Märkte parallel. Ab April wird es nur noch den Media-Markt geben. Dafür feiert am heutigen Donnerstag ein anderes Geschäft Wiedereröffnung.

Seit Jahresbeginn sind bereits 22 der 87 Saturn-Filialen verschwunden, die meisten durch Umwandlung in Media-Markt-Standorte. Im Chemnitz-Center laufen beide Elektronik-Märkte parallel. Im März 2026 soll Saturn geschlossen werden, wie eine Sprecherin auf Nachfrage bestätigt. Zur Begründung sagt sie knapp: „Grundsätzlich überprüft... Seit Jahresbeginn sind bereits 22 der 87 Saturn-Filialen verschwunden, die meisten durch Umwandlung in Media-Markt-Standorte. Im Chemnitz-Center laufen beide Elektronik-Märkte parallel. Im März 2026 soll Saturn geschlossen werden, wie eine Sprecherin auf Nachfrage bestätigt. Zur Begründung sagt sie knapp: „Grundsätzlich überprüft...