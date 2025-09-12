Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Schaeffler-Werk in Limbach: Wohin geht die Reise nach einer 75-jährigen Verbrenner-Geschichte?

Werksleiter Carsten Czenkusch vor einem Diesel-Injektor, der noch das größte Produktionsvolumen im Limbacher Schaeffler-Werk ausmacht.
Werksleiter Carsten Czenkusch vor einem Diesel-Injektor, der noch das größte Produktionsvolumen im Limbacher Schaeffler-Werk ausmacht. Bild: Christian Mathea
Werksleiter Carsten Czenkusch vor einem Diesel-Injektor, der noch das größte Produktionsvolumen im Limbacher Schaeffler-Werk ausmacht.
Werksleiter Carsten Czenkusch vor einem Diesel-Injektor, der noch das größte Produktionsvolumen im Limbacher Schaeffler-Werk ausmacht. Bild: Christian Mathea
Chemnitz Umland
Schaeffler-Werk in Limbach: Wohin geht die Reise nach einer 75-jährigen Verbrenner-Geschichte?
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An diesem Wochenende wird beim Diesel-Injektor-Hersteller am Ostring Jubiläum gefeiert. Nach Continental und Vitesco gehört die Fabrik neuerdings zu Schaeffler. Ein Eigentümerwechsel mitten in der Diesel-Krise.

Unter „Bremse“, Siemens VDO oder Conti wusste jeder in Limbach-Oberfrohna, wo der größte Arbeitgeber der Stadt seinen Sitz hat. Bei Schaeffler müsse er bei der Bekanntheit noch etwas nachhelfen, sagte Oberbürgermeister Gerd Härtig bei der 75-Jahr-Feier des Automobil-Zulieferers an der Oststraße. Der OB war selbst Schülerpraktikant bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
3 min.
Limbacher Heino-Fan holt Heino in die Stadthalle
Marvin Müller zeigt Heino ein Foto vom gemeinsamen Kaffee trinken in Bad Münstereifel.
Für Marvin Müller ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Zwei Stunden lang stand sein Idol in seiner Heimatstadt auf der Bühne. Vorher durfte er den Sänger zum zweiten Mal persönlich treffen.
Christian Mathea
13:23 Uhr
1 min.
EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Erst im Juli überstand die Kommission das erste Misstrauensvotum seit mehr als zehn Jahren. (Archivbild)
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur...
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
16:25 Uhr
1 min.
Limbach-Oberfrohna: Vitalo Aktiv- und Gesundheitsmesse öffnet am Wochenende ihre Türen
Am Wochenende dreht sich in Limbach-Oberfrohna einiges um Gesundheit und Wellness.
Eine Aktiv- und Gesundheitsmesse kann am 13. September
Uwe Rechtenbach
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel