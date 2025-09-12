Schaeffler-Werk in Limbach: Wohin geht die Reise nach einer 75-jährigen Verbrenner-Geschichte?

Chemnitz Umland
An diesem Wochenende wird beim Diesel-Injektor-Hersteller am Ostring Jubiläum gefeiert. Nach Continental und Vitesco gehört die Fabrik neuerdings zu Schaeffler. Ein Eigentümerwechsel mitten in der Diesel-Krise.
Unter „Bremse“, Siemens VDO oder Conti wusste jeder in Limbach-Oberfrohna, wo der größte Arbeitgeber der Stadt seinen Sitz hat. Bei Schaeffler müsse er bei der Bekanntheit noch etwas nachhelfen, sagte Oberbürgermeister Gerd Härtig bei der 75-Jahr-Feier des Automobil-Zulieferers an der Oststraße. Der OB war selbst Schülerpraktikant bei...
