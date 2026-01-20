MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Schauspielhaus Chemnitz: Infoveranstaltung kommt später

Schauspielhaus sanieren – oder Neubau am Spinnbau?
Schauspielhaus sanieren – oder Neubau am Spinnbau? Bild: Montage Kirsten Erlebach Fotos: Andreas Seidel, Ulf Dahl
Schauspielhaus sanieren – oder Neubau am Spinnbau?
Schauspielhaus sanieren – oder Neubau am Spinnbau? Bild: Montage Kirsten Erlebach Fotos: Andreas Seidel, Ulf Dahl
Chemnitz
Schauspielhaus Chemnitz: Infoveranstaltung kommt später
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Frage, ob das alte Haus saniert oder am aktuellen Ort neu gebaut wird, wollte die Stadt im Januar zu einer Infoveranstaltung einladen. Das verzögert sich. Unterdessen melden sich Stimmen, alles nochmal neu zu denken.

Das Dilemma, dass Chemnitz ohne eine Vollbühne für das Theater dasteht, erhitzt die Gemüter. Der Stadtrat soll entscheiden, ob für 34 Millionen Euro das Schauspielhaus saniert, oder für 33 Millionen Euro auf dem Gelände der Interimsspielstätte im Spinnbau ein neues Schauspielhaus plus Werkstätten gebaut wird. Die Variante Spinnbau hätte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
4 min.
Wie weiter mit dem Chemnitzer Schauspielhaus? Debatte neu entfacht
Baubürgermeister Thomas Kütter vor einem Plan für das Kulturquartier auf dem Spinnbau-Gelände. Das Foto entstand bei einer ersten Präsentation der Pläne im Juni.
Bisher waren Stadträte und Medien über die Pläne für Neubau oder Sanierung informiert. Nun bieten sich für die Chemnitzer immer mehr Möglichkeiten, sich zu informieren und mitzudiskutieren.
Jana Peters
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
07.11.2025
2 min.
Verschobene Debatte um Schauspielhaus in Chemnitz: BSW und Grüne wollen jetzt reden
Angestammtes Haus (links) oder Zukunft im Spinnbau (rechts): Die Frage, wo künftig in Chemnitz dauerhaft Theater gespielt wird, ist nach wie vor offen.
Ein Stadtratsbeschluss zum künftigen Standort kommt 2025 nicht mehr zustande. Die BSW-Fraktion will jetzt aber mit zwei Bürgermeistern dazu öffentlich diskutieren. Und die Grünen-Fraktion hat sich den Theater-Chef eingeladen.
Susanne Kiwitter
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
Mehr Artikel