Schauspielhaus Chemnitz: Infoveranstaltung kommt später

Zur Frage, ob das alte Haus saniert oder am aktuellen Ort neu gebaut wird, wollte die Stadt im Januar zu einer Infoveranstaltung einladen. Das verzögert sich. Unterdessen melden sich Stimmen, alles nochmal neu zu denken.

Das Dilemma, dass Chemnitz ohne eine Vollbühne für das Theater dasteht, erhitzt die Gemüter. Der Stadtrat soll entscheiden, ob für 34 Millionen Euro das Schauspielhaus saniert, oder für 33 Millionen Euro auf dem Gelände der Interimsspielstätte im Spinnbau ein neues Schauspielhaus plus Werkstätten gebaut wird. Die Variante Spinnbau hätte...