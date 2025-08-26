Scheidender Chemnitzer Baubürgermeister: Warum machen Sie wirklich Schluss, Herr Stötzer?

Seit der Wende gestaltet Michael Stötzer in verschiedenen Positionen Chemnitz mit, zuletzt zehn Jahre als Baubürgermeister. Er hat Kitas und Schulen sanieren lassen, musste zuletzt aber mehrere Groß-Vorhaben beerdigen. Hier spricht er über Bürger-Kritik am Rathaus, Rückschläge und seine Zukunft.

Es wurde laut im Stadtverordnetensaal. Der Ausschuss für Stadtentwicklung tagte, ein 13-Personen-Gremium, das weit reichende Baubeschlüsse für Chemnitz treffen kann – oder sie verhindert. An jenem Tag im Januar hatte es Pläne des Rathauses für eine Belebung des Brühls auf dem Tisch, inklusive der Erlaubnis für ein klein wenig mehr Lärm... Es wurde laut im Stadtverordnetensaal. Der Ausschuss für Stadtentwicklung tagte, ein 13-Personen-Gremium, das weit reichende Baubeschlüsse für Chemnitz treffen kann – oder sie verhindert. An jenem Tag im Januar hatte es Pläne des Rathauses für eine Belebung des Brühls auf dem Tisch, inklusive der Erlaubnis für ein klein wenig mehr Lärm...