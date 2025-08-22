Schlangenlinien auf A 72 und A 4 bei Chemnitz

Ein VW-Kleinbus kollidierte mehrfach mit Betonleitwänden auf der A72. Bevor die Polizei den Fahrer stellen konnte, hatte dieser seine riskante Trunkenheitsfahrt schon fortgesetzt.

Chemnitz.

Ein betrunkener Fahrer hat am Donnerstagabend auf der Autobahn 72 für Aufsehen gesorgt. Laut Polizeiangaben fuhr ein 52-jähriger Mann mit einem VW-Kleinbus in Schlangenlinien in Richtung Leipzig. Der Vorfall begann an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd, wo das Fahrzeug mehrfach gegen die Betonleitwand im Baustellenbereich stieß. Dann setzte der Fahrer seine gefährliche Fahrt auf der A 4 in Richtung Dresden fort und wechselte kurz vor der Ausfahrt Chemnitz-Mitte gefährlich die Spur. Der Kleinbus wurde schließlich an der Raststätte "Auerswalder Blick" festgestellt. Ein Atemalkoholtest bei dem deutschen Fahrer ergab 1,68 Promille. Es folgten eine Blutentnahme, eine Anzeige und die Sicherstellung seines Führerscheins. (eran)