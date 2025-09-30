„Schleckmich“ und „Kinky Raver“: Erotikwäsche-Hersteller zurück aus Thailand und startet in Mühlau neu durch

Chemnitz Umland
Mit sieben Kollektionen wagt die Wonneberger-Manufaktur nach einer Auszeit einen Neuanfang. Chef Jörn Wonneberger präsentiert vegane Leder-Kleidung und gesteht, dass er selbst gern Erotik-Slip trägt.
Tanga „Schleckmich“, Neopren-Piercing-Riemen, Pelz-Bolero: Die neue Kollektion der Wonneberger-Manufaktur aus Mühlau klingt bizarr, provoziert. Inhaberin Claudia Wonneberger lacht und sagt: „Ja, unsere Mode ist unanständig, lasziv, sexy.“ Weltweit gebe es für ihre ausgefallenen Dessous Liebhaber, fügt die 38-Jährige hinzu. Sie und ihr...
