Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Schleckmich“ und „Kinky Raver“: Erotikwäsche-Hersteller zurück aus Thailand und startet in Mühlau neu durch

Claudia und Jörn Wonneberger zeigen ihre neueste erotische Männer-Unterwäsche: Tanga aus der Kollektion „Schleckmich“ und Mini-Rock der Kollektion „Kinky Raver“.
Claudia und Jörn Wonneberger zeigen ihre neueste erotische Männer-Unterwäsche: Tanga aus der Kollektion „Schleckmich“ und Mini-Rock der Kollektion „Kinky Raver“. Bild: Andreas Seidel
Claudia und Jörn Wonneberger zeigen ihre neueste erotische Männer-Unterwäsche: Tanga aus der Kollektion „Schleckmich“ und Mini-Rock der Kollektion „Kinky Raver“.
Claudia und Jörn Wonneberger zeigen ihre neueste erotische Männer-Unterwäsche: Tanga aus der Kollektion „Schleckmich“ und Mini-Rock der Kollektion „Kinky Raver“. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
„Schleckmich“ und „Kinky Raver“: Erotikwäsche-Hersteller zurück aus Thailand und startet in Mühlau neu durch
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit sieben Kollektionen wagt die Wonneberger-Manufaktur nach einer Auszeit einen Neuanfang. Chef Jörn Wonneberger präsentiert vegane Leder-Kleidung und gesteht, dass er selbst gern Erotik-Slip trägt.

Tanga „Schleckmich“, Neopren-Piercing-Riemen, Pelz-Bolero: Die neue Kollektion der Wonneberger-Manufaktur aus Mühlau klingt bizarr, provoziert. Inhaberin Claudia Wonneberger lacht und sagt: „Ja, unsere Mode ist unanständig, lasziv, sexy.“ Weltweit gebe es für ihre ausgefallenen Dessous Liebhaber, fügt die 38-Jährige hinzu. Sie und ihr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
01.09.2025
4 min.
Zwangsräumung in Mühlau: Was wird aus Familie Bertholds Garten?
Sie stehen Ingrid Berthold (2.v.l.) zur Seite: Freundin Anneli Päßler (links), Sohn Ronny Berthold (rechts) und dessen Freundin Cindy Schwarzer im Garten am Anton-Günther-Weg.
In Mühlau steht ein Grundstück im Fokus, das seit 1974 von Familie Berthold bewirtschaftet wird. Die Zwangsräumung ist angeordnet. Doch die Familie sieht sich zu Unrecht am Pranger.
Bettina Junge
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
16.12.2024
4 min.
Auftragseinbrüche: Erotikwäsche-Hersteller aus Mühlau zieht die Notbremse
Claudia Wonneberger von der Mühlauer Wonneberger-Manufaktur zeigt einen Slip mit dem Chemnitz-Design: der Karl-Marx-Kopf in bunten Farben, darunter ein Kopf mit siebenzackiger Krone wie bei der New Yorker Freiheitsstatue.
Ein Traditionsbetrieb in der Krise: Die Wonneberger-Manufaktur muss Mitarbeiter entlassen, um zu überleben. Die Familie Wonneberger plant einen Umzug ins Ausland. Was bedeutet das für die Marke?
Bettina Junge
Mehr Artikel