Schloßteichpavillon in Chemnitz erneut beschmiert

An den Wänden waren große verfassungswidrige Symbole zu sehen. Die Polizei ermittelt.

In Chemnitz ist auf der Schloßteichinsel der Pavillon erneut beschmiert worden. An den Wänden waren 18 Hakenkreuze zu sehen, teilte die Polizei mit. Sie seien bis zu 1,5 Meter groß und offenbar mit Holzkohle angebracht worden. Der Vorfall sei tags zuvor bekannt geworden, die Schmierereien wurden im Laufe des Dienstags wieder beseitigt....