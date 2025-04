Schmetterlinge aus aller Welt in Chemnitz: Womit der Botanische Garten zu Ostern lockt

Über 120 Schmetterlingsarten aus Afrika, Nord- und Südamerika, Asien und Australien flattern bis Mitte Juni im Tropenhaus. Aber auch Schlangen und Vogelspinnen spielen eine Rolle.

Chemnitz.

Die Schmetterlingsschau des Regionalverbandes Erzgebirge des Naturschutzbundes zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen im Botanischen Garten Chemnitz. Nach der coronabedingten Pause werden die Besucher nun bis zum 15. Juni täglich von 10 bis 17 Uhr (letzter Einlass um 16.30 Uhr) im Tropenhaus der Anlage erwartet. Bei den bisherigen Schauen sind nach Informationen der Organisatoren mehr als 120 Schmetterlingsarten aus Afrika, Nord- und Südamerika, Asien und Australien in ihren Entwicklungsstadien vom Ei über die Raupe und Puppe bis hin zum fertigen Falter gezeigt worden. Die meisten Besucher haben den Angaben zufolge reichlich von dem Angebot Gebrauch gemacht, die Schmetterlingsvielfalt zu fotografieren. Während der Ausstellung hält der Regionalverband besondere Angebote bereit: Am 27. April und am 1. Juni jeweils von 10 bis 11 Uhr können Besucher mit Tieren auf Tuchfühlung gehen, beispielsweise eine Schlange streicheln und herausfinden, wie sich eine Vogelspinne auf der Hand anfühlt. Zuvor, von Gründonnerstag bis Ostermontag, können Kinder und Jugendliche in der Anlage nach versteckten Plastikeiern suchen. Wer alle findet, erhält eine süße Überraschung. (gp)