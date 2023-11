Schnee in Chemnitz: So ist die Lage auf den Straßen

Bereits in der Nacht zu Samstag konnte es örtlich gefährlich glatt werden. Der Winterdienst war am frühen Morgen im Einsatz.

Anders als in den umliegenden Landkreisen hat der erste Schnee den Verkehr in Chemnitz bislang kaum beeinträchtigt. Wenngleich es auf den Straßen in der Nacht mitunter recht rutschig zugehen konnte: Die Polizei registrierte bis zum Samstagmorgen im Stadtgebiet lediglich zwei nennenswerte Unfälle, die auf die Witterungsbedingungen...