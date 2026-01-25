Schnell heiraten für 111 Euro – aber es geht auch komplizierter: So teuer ist Heiraten in Chemnitz

2025 haben sich in Chemnitz 707 Paare standesamtlich trauen lassen. Wie heiraten die Chemnitzer? Und wo und wann ist es am günstigsten? Nachgefragt bei einer Standesbeamtin.

Wer in Chemnitz am 6. Juni 2026 heiraten wollte, ist schon zu spät dran. Alle Termine für den Samstag im Frühsommer sind im Standesamt ausgebucht. Auch der 20. und der 26. Juni stünden hoch im Kurs, sagt Standesbeamtin Nora Schäffer.