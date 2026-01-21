MENÜ
  • Chemnitz
  • Schock in Chemnitz: Congress-Hotel vor Schließung

Das Congress-Hotel ist das höchste Gebäude der Stadt. Jetzt soll es geschlossen werden.
Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Schock in Chemnitz: Congress-Hotel vor Schließung
Redakteur
Von Jana Peters
Die Gewerkschaft kämpft zusammen mit der Belegschaft für eine Zukunft des Hauses und der Arbeitsplätze und spricht von einem „Arschtritt“ für die Mitarbeiter.

Es ist das höchste bewohnbare Gebäude der Stadt, gehört zum denkmalgeschützten Stadthallen-Ensemble und gilt als eines der Wahrzeichen von Chemnitz: das 97 Meter hohe Congress-Hotel. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch mitteilt, soll es geschlossen werden. Die Berliner Betreibergesellschaft GCH Hotelgroup, die...
