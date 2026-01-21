Schock in Chemnitz: Congress-Hotel vor Schließung

Chemnitz
Die Gewerkschaft kämpft zusammen mit der Belegschaft für eine Zukunft des Hauses und der Arbeitsplätze und spricht von einem „Arschtritt“ für die Mitarbeiter.
Es ist das höchste bewohnbare Gebäude der Stadt, gehört zum denkmalgeschützten Stadthallen-Ensemble und gilt als eines der Wahrzeichen von Chemnitz: das 97 Meter hohe Congress-Hotel. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch mitteilt, soll es geschlossen werden. Die Berliner Betreibergesellschaft GCH Hotelgroup, die...
