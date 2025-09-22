Schon wieder höhere Kita-Beiträge in Chemnitz: So will die Politik gegensteuern

Chemnitz
Reinigung, Wäsche, Grünpflege: Kann ein gemeinsames Vergeben von Aufträgen dabei helfen, die Kosten im Griff zu behalten?
Der September bringt für Chemnitzer Eltern einmal mehr höhere Kosten mit sich. Die Beiträge für die Betreuung von Kindern in Krippen, Kitas und Horten sind erneut gestiegen. Eltern müssen nunmehr vier Prozent mehr zahlen als bislang. Dabei waren die Beiträge erst ein Jahr zuvor deutlich gestiegen.
