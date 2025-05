Schüler aus Limbach-Oberfrohna lernen jetzt auch im Wald

Am Hohen Hain wurde ein grünes Klassenzimmer der Pestalozzi-Oberschule eröffnet. Es soll für den Unterricht und das Projekt Schulwald genutzt werden.

Lernen in guter Luft, umgeben von hohen Bäumen, viel Grün und mit Vogelgezwitscher – das können jetzt die Schüler der Pestalozzi-Oberschule in Limbach-Oberfrohna. Am Montag wurde in einem Waldstück am Hohen Hain ein grünes Klassenzimmer eingeweiht. Es besteht aus einem überdachten Holzrondell mit Bänken und einer Tafel. „Das können...