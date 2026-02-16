Schuhe brennen im Hausflur: Brandstiftung in Chemnitz

Chemnitz
Ein Bewohner konnte mit einem Eimer Wasser Schlimmeres verhindern. Die Polizei ermittelt.
Unbekannte haben am Sonntagabend in einem Haus in Chemnitz Schuhe angezündet. Laut Polizei brannte das Paar Schuhe im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Zietenstraße im Stadtteil Sonnenberg. Als ein Bewohner den Rauch im Flur bemerkte, löschte er das Feuer mit einem Eimer Wasser. Später rückten auch Polizei und Feuerwehr zum betroffenen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.