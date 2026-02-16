Schuhe brennen im Hausflur: Brandstiftung in Chemnitz

Ein Bewohner konnte mit einem Eimer Wasser Schlimmeres verhindern. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte haben am Sonntagabend in einem Haus in Chemnitz Schuhe angezündet. Laut Polizei brannte das Paar Schuhe im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Zietenstraße im Stadtteil Sonnenberg. Als ein Bewohner den Rauch im Flur bemerkte, löschte er das Feuer mit einem Eimer Wasser. Später rückten auch Polizei und Feuerwehr zum betroffenen...