Betroffen bei dem Unfall am Donnerstagabend waren beide Fahrtrichtungen. Es gab einen Schwerverletzten.

Am Donnerstagabend ist der Südring in Chemnitz in Höhe Stollberger Straße für mehrere Stunden gesperrt worden. Grund war ein schwerer Unfall, der sich gegen 19 Uhr ereignet hatte und dessen Beräumung sich bis 22.30 Uhr hinzog.