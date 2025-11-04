Schwerer Unfall in Burgstädt: Auto und Radfahrer zusammengestoßen

Beim Abbiegen kollidierte ein Auto mit einem Fahrrad. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Am Montagabend kam es in Burgstädt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 61-jährige Fahrerin eines Renaults von der Goethestraße nach links in die Kantstraße ab. Dabei stieß sie mit einem 83-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Dieser war auf dem Gehweg der Goethestraße unterwegs...