Seine „Dicken“ stehen in Leipzig, Fürth und auf der Aida: Chemnitzer Bildhauer Karl-Heinz Richter wird 80

Seine drallen Frauen- und Männerfiguren sind so populär wie er selbst zurückhaltend und fleißig ist. Am Mittwoch feiert Bildhauer Karl-Heinz Richter seinen 80. Wie es dazu kam, dass er immer nur „Dicke“ schuf.

Seine kräftigen Engel, die drallen Männer- und Frauenfiguren stehen, hängen, liegen gefühlt in jeder zweiten Kaßberg-Wohnung. Rundliche Formen, nackt oder elegant gekleidet, sparsam bemalt, in sich versunken, lächelnd, singend, tanzend – Karl-Heinz Richters „Dicke" haben sich dem Body Shaming schon verwehrt, als der Begriff noch kaum...