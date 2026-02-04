MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Seine „Dicken“ stehen in Leipzig, Fürth und auf der Aida: Chemnitzer Bildhauer Karl-Heinz Richter wird 80

Karl-Heinz Richter in seinem Atelier an der Reichenhainer Straße in Chemnitz mit einigen seiner Lieblingsfiguren.
Karl-Heinz Richter in seinem Atelier an der Reichenhainer Straße in Chemnitz mit einigen seiner Lieblingsfiguren. Bild: Matthias Zwarg
Für den Geburtstagschor hat Karl-Heinz Richter selbst gesorgt. Doch am 4. Februar werden die Frauen auf ihn verzichten müssen: Der Künstler verreist.
Für den Geburtstagschor hat Karl-Heinz Richter selbst gesorgt. Doch am 4. Februar werden die Frauen auf ihn verzichten müssen: Der Künstler verreist. Bild: Matthias Zwarg
Hier arbeite er noch immer jeden Tag ab 8 Uhr, sagt Karl-Heinz Richter und freut sich, dass seine drallen Figuren großen Anklang beim Publikum finden.
Hier arbeite er noch immer jeden Tag ab 8 Uhr, sagt Karl-Heinz Richter und freut sich, dass seine drallen Figuren großen Anklang beim Publikum finden. Bild: Matthias Zwarg
Karl-Heinz Richter in seinem Atelier an der Reichenhainer Straße in Chemnitz mit einigen seiner Lieblingsfiguren.
Karl-Heinz Richter in seinem Atelier an der Reichenhainer Straße in Chemnitz mit einigen seiner Lieblingsfiguren. Bild: Matthias Zwarg
Für den Geburtstagschor hat Karl-Heinz Richter selbst gesorgt. Doch am 4. Februar werden die Frauen auf ihn verzichten müssen: Der Künstler verreist.
Für den Geburtstagschor hat Karl-Heinz Richter selbst gesorgt. Doch am 4. Februar werden die Frauen auf ihn verzichten müssen: Der Künstler verreist. Bild: Matthias Zwarg
Hier arbeite er noch immer jeden Tag ab 8 Uhr, sagt Karl-Heinz Richter und freut sich, dass seine drallen Figuren großen Anklang beim Publikum finden.
Hier arbeite er noch immer jeden Tag ab 8 Uhr, sagt Karl-Heinz Richter und freut sich, dass seine drallen Figuren großen Anklang beim Publikum finden. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
Seine „Dicken“ stehen in Leipzig, Fürth und auf der Aida: Chemnitzer Bildhauer Karl-Heinz Richter wird 80
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seine drallen Frauen- und Männerfiguren sind so populär wie er selbst zurückhaltend und fleißig ist. Am Mittwoch feiert Bildhauer Karl-Heinz Richter seinen 80. Wie es dazu kam, dass er immer nur „Dicke“ schuf.

Seine kräftigen Engel, die drallen Männer- und Frauenfiguren stehen, hängen, liegen gefühlt in jeder zweiten Kaßberg-Wohnung. Rundliche Formen, nackt oder elegant gekleidet, sparsam bemalt, in sich versunken, lächelnd, singend, tanzend – Karl-Heinz Richters „Dicke“ haben sich dem Body Shaming schon verwehrt, als der Begriff noch kaum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
02.01.2026
4 min.
Erich Wolfgang Hartzsch in Chemnitz: Ausstellung zeigt unbekannte Werke eines Außenseiters
Erich Wolfgang Hartzsch in seiner Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz.
Die Kunstsammlungen Chemnitz zeigen eine kleine, aber feine Werkauswahl von Erich Wolfgang Hartzsch. Er ist einer der ungewöhnlichsten unter den Karl-Marx-Städter Außenseitern der 1980er-Jahre.
Matthias Zwarg
17:38 Uhr
5 min.
Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland
Ein Gericht in Budapest verurteilte die non-binäre deutsche Person Maja T. wegen Gewalt gegen Rechte zu acht Jahren Gefängnis.
In einem hochpolitischen Prozess wird Gewalt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten auf Budapests Straßen verhandelt. Ungarns Justiz demonstriert Härte gegenüber der angeklagten Person.
Kathrin Lauer und Gregor Mayer, dpa
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
16:35 Uhr
4 min.
„Endlich rollt er!“ – Wie RE-6-Pendler den neuen Akku-Zug zwischen Chemnitz und Leipzig erleben
Lokführerlehrling Felix Frixel gibt dem ersten elektrischen Zug nach Leipzig symbolisch den "Abfahrauftrag". Foto: Ingolf Wappler
Zwei Jahre später als geplant fuhr am Montag der erste batterieelektrische Zug planmäßig nach Leipzig. Die Premiere nährt die Hoffnung, dass der Verkehr auf dieser Strecke endlich stabiler wird.
Ingolf Wappler
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
Mehr Artikel