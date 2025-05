Senior in Chemnitz überfallen: Polizei sichtet Videos von Überwachungskameras

Im Yorckgebiet kam es am Samstagvormittag zu einem Überfall. Die Polizei hofft, den Tätern mithilfe von Überwachungskameras auf die Schliche zu kommen.

Ein 86-jähriger Mann ist am Samstagvormittag gegen 10 Uhr an der Haustür seines Wohnhauses in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße im Yorckgebiet von einem Unbekannten überwältigt und zu Boden gerungen worden. Der Täter durchsuchte die Kleidung des Seniors nach Beute, konnte jedoch nichts stehlen und flüchtete gemeinsam mit einem weiteren Mann....