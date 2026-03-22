Seniorenkolleg der TU Chemnitz wird zum Campuskolleg: 13 Vorträge ab April

Die TU Chemnitz führt das bisherige Seniorenkolleg ab dem Sommersemester unter neuem Namen weiter. Das Angebot richtet sich weiterhin an ältere Interessierte. Das bewährte Konzept soll erhalten bleiben.

Die Technische Universität Chemnitz führt das bisherige Seniorenkolleg ab dem Sommersemester 2026 unter dem neuen Namen Campuskolleg weiter. Das Angebot richtet sich weiterhin an ältere Interessierte und umfasst Vorträge, Sprachkurse sowie Kurse zu Smartphone und PC. Auch Bildungsexkursionen bleiben Teil des Programms. Die Uni betont, dass das... Die Technische Universität Chemnitz führt das bisherige Seniorenkolleg ab dem Sommersemester 2026 unter dem neuen Namen Campuskolleg weiter. Das Angebot richtet sich weiterhin an ältere Interessierte und umfasst Vorträge, Sprachkurse sowie Kurse zu Smartphone und PC. Auch Bildungsexkursionen bleiben Teil des Programms. Die Uni betont, dass das...