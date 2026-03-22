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Man lernt nie aus: Das Campuskolleg-Sommersemester startet am 10. April. Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Man lernt nie aus: Das Campuskolleg-Sommersemester startet am 10. April. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Foto: Jacob Müller/TU Chemnitz/Archiv
Man lernt nie aus: Das Campuskolleg-Sommersemester startet am 10. April. Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Man lernt nie aus: Das Campuskolleg-Sommersemester startet am 10. April. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Foto: Jacob Müller/TU Chemnitz/Archiv
Chemnitz
Seniorenkolleg der TU Chemnitz wird zum Campuskolleg: 13 Vorträge ab April
Redakteur
Von Holk Dohle
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Die TU Chemnitz führt das bisherige Seniorenkolleg ab dem Sommersemester unter neuem Namen weiter. Das Angebot richtet sich weiterhin an ältere Interessierte. Das bewährte Konzept soll erhalten bleiben.

Die Technische Universität Chemnitz führt das bisherige Seniorenkolleg ab dem Sommersemester 2026 unter dem neuen Namen Campuskolleg weiter. Das Angebot richtet sich weiterhin an ältere Interessierte und umfasst Vorträge, Sprachkurse sowie Kurse zu Smartphone und PC. Auch Bildungsexkursionen bleiben Teil des Programms. Die Uni betont, dass das...
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