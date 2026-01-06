Serie reißt nicht ab: Zwei weitere Raubüberfälle in Chemnitz

Erneut hat es in Chemnitz Raubüberfälle gegeben, Opfer waren beide Mal Jugendliche. Eine der Taten ereignete sich mitten am Tag.

Der Polizei sind zwei weitere Raubstraftaten gemeldet worden. Eine der Taten ereignete sich in Altchemnitz mitten am Tag. In der Annaberger Straße wurde am Montag gegen 13 Uhr ein Jugendlicher (14) von zwei Unbekannten in gebrochenem Deutsch angesprochen. Das Duo forderte Geld und durchsuchte ihn. Aus seinem Portemonnaie entnahmen die Täter eine...