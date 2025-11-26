Shoppen und gleichzeitig Blutspenden: In der Sachsenallee Chemnitz ist das jetzt möglich

Zentrale Lage im Einkaufszentrum, lange Öffnungszeiten, 22 Plätze und digitale Terminbuchung: Das neue DRK-Blutspendezentrum in der Sachsenallee macht Blutspenden einfacher und die Versorgung sicherer.

Mit der Eröffnung eines neuen DRK-Blutspendezentrums in der Chemnitzer Sachsenallee beginnt eine spürbare Stärkung der regionalen Patientenversorgung. Auf 600 Quadratmetern arbeiten 30 Mitarbeitende, die Spenderinnen und Spender betreuen. Das Zentrum ist als Außenstelle des Instituts für Transfusionsmedizin konzipiert und bietet... Mit der Eröffnung eines neuen DRK-Blutspendezentrums in der Chemnitzer Sachsenallee beginnt eine spürbare Stärkung der regionalen Patientenversorgung. Auf 600 Quadratmetern arbeiten 30 Mitarbeitende, die Spenderinnen und Spender betreuen. Das Zentrum ist als Außenstelle des Instituts für Transfusionsmedizin konzipiert und bietet...