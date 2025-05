„Sieg-Heil“-Rufe in Chemnitz: Männergruppe vor Gericht

Vier Männer sollen im Juni 2024 auf einem Sportplatz in Gablenz rechtsextreme Parolen gerufen haben. Sie sagen, dass sie sich nicht mehr daran erinnern können. Doch mancher von ihnen ist kein unbeschriebenes Blatt.

Das schwarze Hemd will er schleunigst wieder ausziehen. „Damit renn ich nicht den ganzen Tag rum“, sagt einer der Angeklagten zu den Freunden, die ihn begleiten. Am Amtsgericht sitzen er und drei weitere Männer aus Chemnitz am Montag auf der Anklagebank, weil sie im vergangenen Sommer auf einem Sportplatz betrunken „Sieg Heil“ gerufen...