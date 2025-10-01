Simmel-Neubau in Chemnitz: Der rosa Elefant im Stadtraum

Ein Teil der neuen Johannis-Vorstadt in Chemnitz ist fertiggestellt, die Märkte im neuen Simmel-Komplex an der Bahnhofstraße seit Dienstag geöffnet. Kann der Neubau die hohen Erwartungen einlösen?

Nach wie vor benötigt die Chemnitzer Innenstadt an mehreren Stellen urbane Verdichtungen. Die Eröffnung des großen Neubaus „Johanniskarree" ist also ein Grund zur Freude, noch dazu, wenn er mit mehreren Geschäften und einer Poliklinik zur Belebung des Areals beitragen kann.