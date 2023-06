Sind Chemnitzer modebewusster als Leute rund um Hartmannsdorf?

Egal ob Blusen, Kleider oder Röcke - in diesem Sommer sind knallige Farben angesagt - mit Rüschen, Raffungen und Volants. Marketing-Managerin Madeleine Kühn vom Modeunternehmen Kress zeigt auf die Kleiderständer und Modenischen in Hartmannsdorf: "Da ist für jeden was dabei, wir haben allein in Hartmannsdorf etwa 100 Marken." Sie selbst kommt in...