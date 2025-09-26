Smartphone-Raub am Konkordiapark: Standortdaten entlarven jugendliche Diebe

Chemnitz
Ein Junge (13) wurde Opfer eines Handyraubes. Dank Standortdaten konnten die Diebe schnell gefasst werden.
In dieser Woche ist ein 13-Jähriger Opfer eines Handyraubes geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Junge unweit des Konkordiaparks von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen. Diese forderten ihn auf, ihnen sein Smartphone zu geben.
