Regionale Nachrichten und News
  • Smartphone-Raub am Konkordiapark: Standortdaten entlarven jugendliche Diebe

Der Junge wurde bedroht und anschließend seines Handys beraubt.
Der Junge wurde bedroht und anschließend seines Handys beraubt. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Der Junge wurde bedroht und anschließend seines Handys beraubt.
Der Junge wurde bedroht und anschließend seines Handys beraubt. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Chemnitz
Smartphone-Raub am Konkordiapark: Standortdaten entlarven jugendliche Diebe
Von Cora Lantzsch
Ein Junge (13) wurde Opfer eines Handyraubes. Dank Standortdaten konnten die Diebe schnell gefasst werden.

In dieser Woche ist ein 13-Jähriger Opfer eines Handyraubes geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Junge unweit des Konkordiaparks von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen. Diese forderten ihn auf, ihnen sein Smartphone zu geben.
