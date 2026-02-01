MENÜ
  „So etwas bekommt man nicht alle Tage zu sehen": Das sagen die ersten Besucher der Chemnitzer Körperwelten-Schau

Alle in der Ausstellung „Körperwelten“ gezeigten Präparate sind echt. Laila Pollack und Felix Schmidt waren am Wochenende extra aus Dresden nach Chemnitz gekommen.
Alle in der Ausstellung „Körperwelten“ gezeigten Präparate sind echt. Laila Pollack und Felix Schmidt waren am Wochenende extra aus Dresden nach Chemnitz gekommen. Bild: Toni Söll
Der menschliche Körper in Scheiben: Die Ausstellung „Körperwelten“ läuft noch bis Ende Juni.
Der menschliche Körper in Scheiben: Die Ausstellung „Körperwelten“ läuft noch bis Ende Juni. Bild: Toni Söll
Michelle Roch (29) aus Frankenberg vor dem lebensgroßen Exponat „Der Spitzentänzer“.
Michelle Roch (29) aus Frankenberg vor dem lebensgroßen Exponat „Der Spitzentänzer“. Bild: Toni Söll
Chemnitz
„So etwas bekommt man nicht alle Tage zu sehen“: Das sagen die ersten Besucher der Chemnitzer Körperwelten-Schau
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kulturhauptstadtjahr ist vorbei – und Chemnitz zieht einfach weiter überregional Gäste an. Aktueller Besuchermagnet: Die Ausstellung „Der Zyklus des Lebens“ in der Markthalle – mit ganz besonderen Exponaten.

Eigentlich hatten sie diesen Abstecher nach Chemnitz gar nicht geplant. „Nur noch mal schnell Tanken“, hieß es noch am Morgen, als Familie Grilz sich auf den Heimweg nach Österreich machte. Doch der Besuch übers Wochenende bei Freunden in Mittelsachsen erfuhr eine spontane Verlängerung – mit einem Zwischenstopp in der Ausstellung...
