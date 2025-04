So haben die Schwimmhallen in Chemnitz jetzt geöffnet

Auch am langen Osterwochenende kann geschwommen werden. Schwitzen in der Sauna ist auch möglich.

Wenn es in diesen Tagen um Bewegung geht, dann haben die meisten wohl den Osterspaziergang im Blick. Doch auch Schwimmen geht in den städtischen Hallenbädern. Das Stadtbad an der Mühlenstraße hat an allen Tagen geöffnet. Die 50-Meter-Halle steht täglich von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung. Die Sauna hat zwischen 9 und 15.30 Uhr geöffnet. Die...