  • So sind die Schwimmbäder und Saunen in Chemnitz über die Feiertage geöffnet

Der Wellnessbereich im Feel Good Club hat an Heiligabend von 9:30 bis 16:30 offen. Bild: Fabian Sommer/dpa
Der Wellnessbereich im Feel Good Club hat an Heiligabend von 9:30 bis 16:30 offen. Bild: Fabian Sommer/dpa
Chemnitz
So sind die Schwimmbäder und Saunen in Chemnitz über die Feiertage geöffnet
Von Laetitia Feddersen
Die Feiertage sind geprägt von Familienfeiern und üppigen Festessen. Wer zwischendurch Bewegung sucht oder in der Sauna entspannen möchte, findet hier die Öffnungszeiten einiger Chemnitzer Bäder.

Chemnitzer Bäder: Das Stadtbad hat Heiligabend geschlossen. Vom 25. bis 28. Dezember hat es jeweils 9 bis 16 Uhr geöffnet. Das Bernsdorfer Bad öffnet ebenfalls ab 25. Dezember von 10 bis 17 Uhr. Die Schwimmhalle Gablenz bleibt an den Feiertagen geschlossen und öffnet am Samstag (27. Dezember) von 10 bis 15 Uhr wieder. Die Schwimmhalle am...
