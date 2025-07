Sonnenlandpark: Hier entsteht die höchste Rutsche von Deutschland

Der Sonnenlandpark in Lichtenau will die Superlative halten. Dafür entsteht seit einigen Wochen die Erlebnis-Pyramide. Am Montag schwebte die Aussichtsplattform ein.

Es ist ein Millionenprojekt, mit dem der Sonnenlandpark in Lichtenau bald so richtig bei den Besuchern punkten will: die Erlebnis-Pyramide mit Riesenrutsche. Am Ende soll das Bauwerk mehr als 60 Meter hoch sein und damit den Rekord der Riesenrutschen weiterhin in Lichtenau halten. Denn der Freizeitpark hat Konkurrenz beim Thema Riesenrutsche...