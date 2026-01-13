MENÜ
Foto: Jonathan Welzel
Foto: Jonathan Welzel Bild: Jonathan Welzel
Foto: Jonathan Welzel
Foto: Jonathan Welzel Bild: Jonathan Welzel
Chemnitz
Spannende Reise in den eigenen Kopf
Redakteur
Von Heiko Hößler
Chemnitz.

Die Welt verlangt immer mehr von uns: Am Arbeitsplatz, auf der Yogamatte und im Bett sollen wir funktionieren. Der Anspruch lautet Perfektion. Doch wir ahnen, dass uns das nicht guttut. Wie geht es besser? Wie können wir ein Leben in Zufriedenheit führen? Darum geht es in der Show „Alles perfekt" von Leon Windscheid. Der 37-jährige Psychologe ist bekannt durch seinen Podcast „Betreutes Fühlen" und seinen Bestseller „Besser fühlen". Nun ist er auf Tournee und hat mit seiner Psychologie-Show schon mehr als 100.000 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreicht. Am Samstag ab 19 Uhr nimmt Windscheid in der Stadthalle Chemnitz die Besucherinnen und Besucher mit auf eine spannende Reise in ihren Kopf. (hr) Foto: Jonathan Wetzel

Mehr Artikel