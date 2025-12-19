SPD-Vorschlag fällt durch: Keine Chemnitzer Ampelmännchen

Chemnitz
Chemnitz bleibt vorerst bei Standard-Ampelmännchen. Die SPD-Idee für ein städtisches Symbol an hoch-frequentierten Kreuzungen fiel durch.
Der Vorschlag der SPD-Fraktion im Stadtrat, die Entwicklung eines eigenen Chemnitzer Ampelmännchens anzustoßen, ist durchgefallen. Die anderen Fraktionen stimmten dagegen. Den Roten Turm, der zur grünen Fit-Flasche wechselt, oder Persönlichkeiten mit Bezügen zur Stadt hatte die SPD dabei im Sinn. Der Antrag sah aber auch vor, Vorschläge der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.