  • SPD-Vorschlag fällt durch: Keine Chemnitzer Ampelmännchen

Der Antrag, eigene Ampelmännchen zu entwerfen, erhielt im Stadtrat keine Mehrheit.
Der Antrag, eigene Ampelmännchen zu entwerfen, erhielt im Stadtrat keine Mehrheit.
Chemnitz
SPD-Vorschlag fällt durch: Keine Chemnitzer Ampelmännchen
Von Erik Anke
Chemnitz bleibt vorerst bei Standard-Ampelmännchen. Die SPD-Idee für ein städtisches Symbol an hoch-frequentierten Kreuzungen fiel durch.

Der Vorschlag der SPD-Fraktion im Stadtrat, die Entwicklung eines eigenen Chemnitzer Ampelmännchens anzustoßen, ist durchgefallen. Die anderen Fraktionen stimmten dagegen. Den Roten Turm, der zur grünen Fit-Flasche wechselt, oder Persönlichkeiten mit Bezügen zur Stadt hatte die SPD dabei im Sinn. Der Antrag sah aber auch vor, Vorschläge der...
