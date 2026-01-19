MENÜ
  • Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen

Eindrucksvolle Lichtschleier zogen in der Nacht über den Himmel - wie hier über Chemnitz. Bild: Anne Schwesinger
Auch über Sachsenburg bei Frankenberg waren in der Nacht zu Dienstag ab etwa 22 Uhr Polarlichter zu sehen. Fotograf Erik Hoffmann gelang diese Aufnahme im Fahrzeugspiegel. Bild: Erik Hoffmann
Eindrucksvolle Lichtschleier zogen in der Nacht über den Himmel - wie hier über Chemnitz. Bild: Anne Schwesinger
Auch über Sachsenburg bei Frankenberg waren in der Nacht zu Dienstag ab etwa 22 Uhr Polarlichter zu sehen. Fotograf Erik Hoffmann gelang diese Aufnahme im Fahrzeugspiegel. Bild: Erik Hoffmann
Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
Von Anne Schwesinger
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen und dem Vogtland.

Wer dem eisigen Wind trotzte, konnte in der Nacht Zeuge eines farbintensiven Himmelsschauspiels werden: Polarlichter waren über der ganzen Region zu beobachten. Grüne und rote Schleier und Lichtflecke zogen über den Himmel. Bei sternenklarer Sicht waren sie gut mit bloßen Augen erkennbar.
