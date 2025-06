Spektakulärer Einbruch in Chemnitz: So findet die Polizei den Täter

Ein 18-Jähriger schlägt mit einem Hammer die Schaufensterscheibe ein und entwendet Smartphones und Geld. Aufmerksame Anwohner schlagen Alarm.

Nachdem ein Unbekannter in ein Geschäft an der Carl-von-Ossietzky-Straße im Stadtteil Gablenz eingebrochen war, wurde er wenig später an einer Haltestelle am Bürgerpark von der Polizei festgenommen. Bei ihm befand sich Diebesgut im Wert von 6000 Euro. Anwohner hatten am Pfingstsonntagmorgen die Beamten gerufen, nachdem sie gesehen hatten, wie...