  • Spenden für Bedürftige: ASB Chemnitz unterstützt Kältehilfe

Spendenübergabe am Einsatzwagen der Heilsarmee am Lessingplatz. Bild: ASB Chemnitz
Chemnitz
Spenden für Bedürftige: ASB Chemnitz unterstützt Kältehilfe
Redakteur
Von Elisa Leimert
Um bedürftigen und wohnungslosen Menschen in der Winterzeit zu helfen, wurden am Donnerstag Sachspenden übergeben.

Wenn es kälter wird, wird es schlimmer. Deshalb hat der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Ortsverband Chemnitz und Umgebung Spenden für bedürftige Menschen gesammelt. Am Einsatzwagen der Heilsarmee auf dem Lessingplatz, wo Bedürftigen geholfen wird, haben die Mitarbeiter Schlafsäcke und Hygiene-Sets übergeben. Mitarbeitende des ASB-Pflegeheims...
