Spielerisch Programmieren lernen: „MineCode“-Wettbewerb für Grundschüler in Chemnitz

Chemnitz
Technik, Zeit und pädagogisches Know-how für das IT-Projekt stehen im Mentor Spot auf dem Brühl bereit. Anmeldungen sind bis 8. März möglich. Welche Erlebnisse warten auf die jungen Teilnehmer?
Die Community4you AG und der Mentor Spot starten das Projekt „MineCode“, um Grundschulkinder für IT und Programmieren zu begeistern. „Ziel ist es, Kinder spielerisch an digitale Themen heranzuführen. Das Projekt soll sie dazu ermutigen, selbst digitale Welten zu gestalten“, sagt Community4you-Vorstandsvorsitzender Uwe Bauch.
