Sprengung von Staudamm in Cherson: Ukrainer demonstrieren in Chemnitz

Vor dem Chemnitzer Rathaus haben sich am Mittwochabend etwa 100 Ukrainerinnen und Ukrainer zu einer Kundgebung versammelt. Sie schwenkten Fahnen in den Nationalfarben und trugen Plakate mit Aufschriften wie "Stoppt den Krieg" und "Russland ist ein Terrorstaat". Zudem forderten sie ein Verbot russischer Fahnen auf Demonstrationen in der Stadt,...