Stadt Chemnitz übernimmt immer mehr Gebühren für Pflegeheime

Über 6 Millionen Euro fließen aus dem kommunalen Haushalt an Bedürftige, die sich den Heimplatz nicht leisten können.

Die Aufwendungen der Stadt für Leistungen innerhalb von Pflege-Einrichtungen betrugen im vergangenen Jahr 6,2 Millionen Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlicher Sprung, 2023 wurden 4,6 Millionen Euro übernommen. Die Aufwendungen der Stadt für Leistungen innerhalb von Pflege-Einrichtungen betrugen im vergangenen Jahr 6,2 Millionen Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlicher Sprung, 2023 wurden 4,6 Millionen Euro übernommen.