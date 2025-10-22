Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Stadt Chemnitz übernimmt immer mehr Gebühren für Pflegeheime

Die Kosten für einen Platz im Pflegeheim steigen.
Die Kosten für einen Platz im Pflegeheim steigen. Bild: Tom Weller/dpa
Chemnitz
Stadt Chemnitz übernimmt immer mehr Gebühren für Pflegeheime
Redakteur
Von Christian Mathea
Über 6 Millionen Euro fließen aus dem kommunalen Haushalt an Bedürftige, die sich den Heimplatz nicht leisten können.

Die Aufwendungen der Stadt für Leistungen innerhalb von Pflege-Einrichtungen betrugen im vergangenen Jahr 6,2 Millionen Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlicher Sprung, 2023 wurden 4,6 Millionen Euro übernommen.
