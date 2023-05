In Chemnitz geht noch in dieser Woche neuer Blitzer an den Start

Zu schnell dürfte derzeit kaum ein Autofahrer an der Großbaustelle an der Bahnhofstraße im Stadtzentrum unterwegs sein. Dennoch wurde am Mittwoch überraschend ein neuer Blitzer aufgebaut. Die Inbetriebnahme wird nicht lange auf sich warten lassen. Noch in dieser Woche soll er ein Teil seiner Möglichkeiten bereits genutzt werden. "Die Messanlage...